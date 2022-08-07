شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات اعترفن بعدم إجادتهن الطهى آخرهن روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روبي، عن علاقتها بالمطبخ أثناء حلولها ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى، حيث قالت إنها ليست فاشلة بالدرجة الكبيرة ولكنها تسبب في حريق المنزل بسبب قيامها بطهى بطاطس محمرة، حيث وضعتها على النار وخلدت للنوم لتستيقظ هي وشقيقتها كوكى على صوت النار ويهرولون لخارج المنزل وطلب النجدة، وليست روبى فقط الفنانة الوحيدة التي لا تجيد الطهى بشكل قوى فهناك الكثير من الفنانات التي اعترفن بعدم اجادتهن الطهى واللاتى سنكشف عنهن خلال هذا التقرير.

دنيا عبد العزيز

كشفت الفنانة دنيا عبد العزيز، عن عدم اجادتها للطهى، حيث قالت ان علاقتها به مثل العلاقة مع اللغة الصينية، وانها لا تعرف حتى طريقة سلق البيض ولكن لم يكن هذا الامر أزمة في زواجها فزوجا مصطفى يعلم ومدرك بذلك من قبل الزواج.

نيللي

قالت الفنانة الكبيرة نيللي، خلال مداخلة هاتفية سابقة مع برنامج "مساء dmc" على شاشة "دي أم سي"، بإنها "بيتوتية" ولكنها لا تجيد الطهى قائلة: "بعرف أسلق بيض وأخرج الأكل من الثلاجة".

إيمى سمير غانم

قالت الفنانة إيمي سمير غانم، خلال لقاء لها مع الفنان اشرف عبدا لباقى في برنامج "قهوة أشرف"، بأنها لا تجيد الطهى رغم زواجها لسنوات وانها غير جاهز للمطبخ في الوقت الحالي".

جميلة عوض

كشفت الفنانة جميلة عوض، في وقت سابق، بأنها لا تجيد الطبخ، حتى إنها تدخل المطبخ على فترات متباعدة، موضحة أنها عندما تطبخ طعاماً معيناً فإنها تنسى طريقة طهيه ولا تتذكره..

مي سليم

عبّرت الفنانة مي سليم، عن حبها الشديد لتناول الطعام، وقدرتها على تذوقه، ومعرفة الجيد منه، إلا أنها رغم ذلك قالت إنها لا تجيد الطهي نهائياً، لكن لكون والدتها تصنع لها العديد من الأكلات الشامية الجميلة.

دينا الشربيني

اعترفت الفنانة دينا الشربيني خلال لقاءها ببرنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بأنها لا تجيد الطبخ، ولكنها تتمتع بنفس جميل في حال شاركت فيه، لافتة إلى أن الطبخ ليس بالمهمة الصعبة، بخاصة أنها تتمتع بذاكرة جيدة حال معرفتها شيئاً تستطيع تنفيذه.