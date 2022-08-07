شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تغنى على المسرح الرومانى بالإسكندرية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوالى فعاليات مهرجان المسرح الرومانى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حيث تحيى المطربة دينا الوديدى وفرقتها حفلاً في الثامنة مساء غدٍ الإثنين تقدم خلاله لونًا فنيًا يمزج الغناء التقليدي والتراثى الشعبي مع الموسيقى الحديثة الي جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها سكون، تماثيل، بعد البيبان، الحرام، السيرة، دواير، العرس، الكون، يابدر ياللي معدي، احسنلك تبعد، كتر الوجع، وحده، تدور وترجع، ياجنوبي، الله باقي وغيرها.

يذكر أن دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في أدائها ، جاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها ، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم فتحي سلامة ، فرقة مسار إجباري ، هاني عادل وغيرهم ، كما اقامت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة

دينا الوديدى مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية. كانت ضمن الورشة المسرحية التي التحقت بها حين كانت لا تزال طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية آداب القاهرة وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال من ضمنها: سي عمر وليلى أفندي .

وتقدم دينا الوديدى نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينة القاهرة.