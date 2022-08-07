محطات مهمة فى مشوار نبيلة السيد.. فى ذكرى ميلادها

القاهرة - سامية سيد - بخفة دمها وبإفيهاتها الساخرة ودورها المميز فى فيلم "البحث عن فضيحة" مع الفنان سمير صبرى والزعيم عادل إمام، استطاعت الفنانة الراحلة نبيلة السيد أن تأسر قلوب الجمهور بمقولتها التى لا تزال العديد من الأجيال ترددها رغم مرور 44 عامًا على عرض الفيلم وهى "عريس يا بوى طخه بس ما تعوروش يا بوى".

واليوم الأحد ذكرى ميلادها، وبهذه المناسبة نذكر أبرز المعلومات عنها.

1- ولدت الفنانة نبيلة السيد "زى النهارده" 7 أغسطس عام 1938، فى شارع محمد علىّ بالقاهرة.

2- كان والدها يعمل كمتعهد حفلات ويملك محلًا للآلات الموسيقية وكانت تعمل معه منذ صغرها كمغنية فى حفلات الزفاف.

3- ظهرت للمرة اﻷولى سينمائيًا وهى فى الحادية عشر من عمرها كإحدى تلميذات "الأستاذ حمام" الذى جسد دوره الفنان نجيب الريحانى فى فيلم "غزل البنات".

4- ومسرحيات ظهرت للمرة الأولى فى مسرحية "30 يوم فى السجن".

5- وبدأ تألقها الفنى من خلال فرقة"ساعة لقلبك" فى خمسينيات القرن الماضى، ثم تنقلت بين العديد من الفرق المسرحية عقب حصولها على دبلوم المعهد العالى للتمثيل.

6- لها العديد من الأعمال البارزة فى السينما والمسرح والتليفزيون، ومن مسلسلاتها:"أهلًا بالسكان" ومن المسرحيات "اتفضل قهوة"، و"مسعود سعيد ليه" ، ومن أبرز أفلامها"الزواج والصيف"، و"الراقصة والطبال"، و"ممنوع فى ليلة الدخلة"، و"خلى بالك من زوزو"، و"غريب فى بيتى"، و"البحث عن فضيحة".

7- تزوجت من الملحن حسن نشأت وكان آخر أفلامها"القطار" والذى عرض بعد وفاتها.

8- توفيت إثر إصابتها بمرض بالسرطان فى عام 1986 عن عمر يناهز 48 عامًا.