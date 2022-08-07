ناهد السباعي بـ"المايوه" في أحدث ظهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت السباعي في الصور مرتدية "مايوه" داخل حمام السباحة.

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.