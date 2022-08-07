شكرا لقرائتكم خبر عن رابح صقر يختتم الدورة 36 من مهرجان جرش في الأردن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفنان رايح صقر الدورة 36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون التي أقيمت هذا العام تحت شعار "نوّرت ليالينا"، إيذانا باختتام فعاليات الدورة التي تواصلت على مدار عشرة أيام من 27 يوليو 2022، وحتى السادس من أغسطس 2022.

وقدم الفنان السعودي رابح صقر على المدرج الجنوبي وصلة من أغنيات الطرب الخليجي، بينما قدمت فرقة جدل على الشمالي فقرات من غناء الروك، والبحرينية بانه مجموعة من الأغنيات الطربية.

واستهل صقر الذي حفل الليلة الأخيرة بأغنية "الليلة ليلتنا" بلحنها القصير وإيقاعها السريع من كلمات بدر المليحي و"غربة الزمن" كلمات تركي آل الشيخ وتوزيع المايسترو مدحت خميس، هي ثاني أغنيات صقر لجمهوره الذي تفاعل مع سهرته.

وبقيادة المايسترو المصري هاني فرحات، واصل الفنان السعودي عددا من أغنياته: "أحبك وأحلف"، "كذبة بيضاء"، "ما عاد تسأل"، "ياللي خذيت القلب"، "كذا من ربي حبيته"، "العباة الرهيفة"، "واجد"، "ضعفي محبة"، "الله عليك"، "فاقد شعور" وأغنيات أخرى كثيرة.

كما أحيت فرقة جدل الفنية التي تأسست عام 2003، حفلا على المسرح الشمالي، وهي المشاركة الأولى للفرقة التي أسسها المؤلف والمنتج الموسيقي وعازف الجيتار محمود ردايدة.

وشهدت الحفلة الختامية تفاعلا واسعا من قبل الجمهور الذي طغى عليه عنصر الشباب، وغنت الفرقة "يا بتنساني يا بنساك، وتعا ننسى، وحبيبي حررني، ولطلوع الضو، وأنا بخاف من الكوميتمنت".

وقدمت الفرقة عددا من الأغنيات العربية التراثية لفنانين عرب وملحنين كبار ولكن بطريقة الروك الغنائية وبأسلوب جديد وعصري.

إلى ذلك عبرت الفنانة البحرينية بانه عن سعادتها بحفلتها الفنية الأولى على خشبة المسرح الشمالي في مهرجان جرش، مؤكدة أن المشاركة بمهرجان جرش كان يشكل حلم بالنسبة لها، وتأتي هذه المشاركة في بداية مشاركات عربية ودولية لعدة حفلات تحييها الفنانة خلال الصيف الحالي.

وقدمت عددا من أغنياتها، منها: مثل شو بنا، ومجنونة، وإتطلع فيي هيك، وبسيب الدنيا، صاحية رايقة، والقعدة الحلوة، وغيرها، إضافة لأغاني باللهجة المصرية والفلسطينية، ووصلات غنائية مثل "جارة القمر" لفيروز، وكلاسيكيات أم كوكب الشرق والعندليب عبد الحليم حافظ، بمشاركة فرقة موسيقية أردنية.