شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة حسن الأسمر "فارس الأغنية الشعبى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة النجم الراحل حسن الأسمر أشهر مطربى الأغانى الشعبية الحزينة، أو فارس الأغنية الشعبى كما لقبه جمهوره، حيث ولد فى عام 1959 وهو من أصول صعيدية فأسرته من محافظة قنا وجاءت إلى مصر بحثًا عن الرزق، واستقرت بحى العباسية.

ورغم نجاح حسن الأسمر فى الغناء دون منافس فى نفس اللون الشعبى مقدمًا خلال حياته الفنية أكثر من 30 أغنية، إلا أن حلم حسن الأسمر الأكبر لم يكن الغناء، ولكن التمثيل وصرح فى أكثر من لقاء وحديث إعلامى له أن قمة سعادته التى يشعر بها تكون عندما يمثل على خشبة المسرح.

حسن الأسمر شارك فى 3 مسرحيات هى: مسرحية باللو باللو مع صلاح السعدنى ومحمود الجندى، ومسرحية حمرى جمرى، ومسرحية الخواف.

تعد أشهر أغنياته التى ارتبطت باسمه أغنية "كتاب حياتى" والتى حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربى، كما جعلت له مكانة خاصة لدى جمهوره وأصبحوا يتغنوا بها عندما يشعرون بالحزن تجاه مواقف يتعرضوا لها في الحياة، وهذا كان ملموسا من حسن الأسمر حيث إن نجله في ذات مرة كشف بأن والده كان يبكى أثناء غنائه لها.

وفى إحدى اللقاءات أيضًا كشف هانى نجل حسن الأسمر، أن والده كان يحب شرب الشاي بالحلاوة الطحينية من أجل أحباله الصوتية، كما أنه كان يهوى ارتداء الجلباب في المنزل ومعظم أوقاته داخل المطبخ لأنه يهوى الطبخ بشكل كبير.

يذكر أن الفنان حسن الأسمر توفى فى 7 أغسطس عام 2011 إثر تعرضه لأزمة قلبية، نُقل على إثرها للمستشفى، ليرحل بها عن عمر 52 عاما.