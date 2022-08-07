شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي في المهرجان القومي للمسرح يشاهد عرض "ألف عيلة وعيلة" للمخرج خالد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر النجم محمد هنيدي العرض المسرحي "ألف عيلة وعيلة" للمخرج خالد جلال بمسرح الجمهورية، والمشارك بمسابقة العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة.

استقبل هنيدي المخرج خالد جلال، ورئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، ومنتجا العرض هشام شعبان وعصام شعبان، وعبر هنيدي عن سعادته بالتواجد ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدا حبه للمسرح وتشجيعه للمواهب الشابة المشاركة في العرض.

بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، فعالياته يوم 24 يوليو الماضي، ويختتم فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.