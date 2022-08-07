شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يطرح "مسيرى أنساك" من ألبوم "يستاهل بوستين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب رامى جمال عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته بعنوان "مسيرى أنساك"، سابع أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين"، والأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد العدل، توزيع موسيقى وميكساج إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

تقول كلمات الأغنية :

مسيرى أنساك

ومتلومنيش مفيش بيننا اللى يتراعى

أنا وياك

محستش بأمان غير بس كام ساعة

نيتى كانت معاك علطول سليمة

وإنت حكاياتك كانت مملة أوى وقديمة

م النهاردة خلاص مكانك برا قلبي

صعب جدا يتعملك تانى قيمة

كان رامى جمال قد طرح سادس أغنية من ألبومه الجديد "يستاهل بوستين"، بعنوان "أنا دَلعّت"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى وميكساج يحيى يوسف، ويتم طرح الألبوم بشكل يومى بحيث يظهر رامى يوميا بأغنية جديدة.

وحتى الآن تم طرح أكثر من أغنية، مثل "قمر و منور"، كلمات عمرو المصرى، والحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وقبلها "موقف ضعف" كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى جمال، وتوزيع وسام عبد المنعم، و"خلينا قاعدين" كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامى دهيمة، و"بقيت أخاف" من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان غريب، وتوزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وأغنية "يستاهل بوستين" كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وألبوم "يستاهل بوستين" ويضم 12 أغنية مثل: "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامى جمال فى الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعون أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبد المنعم، أسامة الخطيب، يحيى يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.