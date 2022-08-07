"تذكرتى": سلسلة كبيرة من الحفلات بالعلمين على مدار الأسابيع المقبلة

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبادة مدير عمليات شركة تذكرتى، حفل الفنان عمرو دياب تمت بمنتهى النظام وحضرها حوالى 20 ألف من محبى الهضبة وتم وضع خطة بمنتهى لتنظيم الحفلة وهى أول حفلة للهضبة فى العلمين.

وأضاف مدير عمليات شركة تذكرتى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" على قناة دى أم سى، حفلة الفنان عمرو دياب بالأمس فى العلمين كانت منظمة بشكل كبير، ولدينا سلسلة كبيرة من الحفلات التى ستقام فى مدينة العلمين على مدار الأسابيع المقبلة.

وأكد مدير عمليات شركة تذكرتى، أنه تم بيع 20 ألف تذكرة فى حفل النجم الكبير عمرو دياب.