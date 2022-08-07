شكرا لقرائتكم خبر عن "101 عزل" يبدأ أولى جولاته بالمحافظات من الإسكندرية الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد الشرقاوى، مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفنى للمسرح، إن العرض المسرحى "١٠١ عزل" من إنتاج الفرقة يبدأ أولى محطاته خارج القاهرة من محافظة الإسكندرية، حيث يقدم العرض ابتداء من الإثنين المقبل 8 أغسطس الجارى على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ولمدة 3 أيام، وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ونقابة الأطباء.



101 عزل



101 عزل



101 عزل



101 عزل

يذكر أن العرض هو أول إنتاج للفرقة منذ تحولها من شعبة إلى فرقة، ويتناول بطولات الجيش الأبيض خلال الفترة الماضية، وكيف نجا بالوطن من أزمة الجائحة التى عصفت بالعالم.

"١٠١ عزل" من تأليف على عبد القوى الغلبان، تمثيل عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدى عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوى، ندا عفيفى، نيفين أغا، محمد عبد التواب، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدى، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل، مكياج إسلام عباس، إخراج محمد درويش.