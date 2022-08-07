رشا مهدي على الشاطئ في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رشا، في الصور مرتدية فستانا "أوف شولدر" خلال قضاء عطلتها الصيفية على أحد الشواطئ.

ومن بين تعليقات الجمهور على الصور: "منورة الدنيا كلها يا قلبي، طول عمرك قمر جدا، قمر بجد، تحفة" وغيرها.

يذكر أن رشا مهدي شاركت خلال الفترة الماضية في حكاية "بينا اتفاق" بمسلسل "زي القمر 2"، وفي حكاية "ورقة ضغط"، وحدوتة "لحظة ضعف" بمسلسل "ورا كل باب"، وظهرت خلال أحداثه بدور ربة منزل من طبقة شعبية تُعاني من تأثير دخول زوجها عالم الإدمان وقدرتها على حماية أولادها .