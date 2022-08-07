بوسي تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة بوسي لجلسة تصوير جديدة كشفت عن صور منها.

ونشرت بوسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستانا لامعا، ونالت إعجاب جمهورها.

ومن بين التعليقات التي تلقتها بوسي، : "القمر، بسبوسة، ست مصر، في الجمال والحسن آية، عسل، هي بسمتك ساحرة ولا عيونك عاشقة، جميلة، كل ما يكبر يحلى" وغيرها.

واحتفلت المطربة بوسي بحفل زفافها مايو الماضي، على مصفف الشعر هشام ربيع بأحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل الزفاف عدد من الأصدقاء المقربين، كما حضر كل من الفنانة وفاء عامر، الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح، والفنان شريف باهر، وأحيت الحفل الراقصة الاستعراضية دينا.