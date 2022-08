"من حمام السباحة لغرفتها بالفندق".. عائشة بن أحمد تنشر فيديو جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عن مقطع فيديو يرصد رحلتها من حمام السباحة لغرفتها بالفندق، وذلك خلال استمتاعها بقضاء إجازة الصيف في مدينة قربة التونسية.

ونشرت عائشة، الفيديو، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، مصحوبا بمقطع من أغنية لابرينث "Still Don't Know My Name"، ونال الفيديو إعجاب متابعيها.

ومن بين تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "قمر المجرة"، "جميلة"، "عسل يا جدعان"، "الجميلة الساحرة دائما"، "حور العين" وغيرها.

وشاركت الفنانة عائشة بن أحمد في دراما رمضان الماضي 2022 بمسلسل "ملف سري"، مع النجوم: هاني سلامة، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز).