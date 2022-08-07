بسمة وهبة تنشر صور جديدة مع زوجها الوسيم في ظهور نادر له: لن تصدقوا ما هي مهنته الحالية؟!!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - نشرت الإعلامية بسمة وهبة، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وظهرت وهبة في الصورة برفقة زوجها، وكتبت: «كل ما ببص حواليه وأشوف نماذج خيانات بعض الرجال لزوجاتهم ، مهما كان في زوجي من عيوب أقول أنا في نعمة الحمد لله»

وأضافت الإعلامية المصرية: «كفاية إنّه مخلص.. كفاية النظرة دي بالدنيا.. اللهم اكفينا شر عيون الحاسدين والحاقدين، وبارك لنا في حياتنا وحبنا وعلاقتنا»، مما نال إعجاب متابعيه وتفاعلوا معها في التعليقات.

الجمهور يدعو بسمة وهبة إلى حذف التعليق

وقد حظي هذا التعليق بالكثير من التفاعل، حيث تمنت الفَنّانة أيتن عامر أن يحفظهما الله، معلقة بالقول: «ربنا يديم العشرة الطيبة». كما علقت إحدى المتابعات بالقول: «في حدا عندو هالقمر وينظر لامرأة أخرى. كم هي جميلة هذه الصورة التي تجمع بين الجمال والحب والثقافة».

وأضافت أخرى: «داري على شمعتك يا مدام بسمة والله العظيم الحاجات دي تنحسد. طالما عارفاه مخلص كتمي عالموضوع. العين تفلق الصخر». كما نصحها عدد من المتابعين بعدم إيلاء الثقة بالرجل كون جميع الرجال «خائنين»، معتبرين أنّ هناك فئتين من الرجال الأولى الرجل يحترم زوجته، أمّا الثانية فهو إنسان «مفضوح بعلاقاته ليس لديه القدرة على إخفائها».

في المقابل، دعا معلقون الإعلامية المصرية إلى إلغاء هذا التعليق، فقالوا: «خفت عليك أول ما قرأت هذا التعليق، لأن مش كل النفوس تبصلها نظرة حب وفي ناس تبص نظرة حقد».

إطلالة بسمة وهبة

واختارت وهبة ارتداء بدلة باللون الأبيض في غاية الأناقة مؤلفة من سروال و”بليزر” قصير مطرز باللؤلؤ الأبيض، ما أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ونسقت بسمة حذاءها مع البدلة باللون الفضي وكعبه عال، كما حملت حقيبة صغيرة الحجم باللون البنفسجي؛ لإضافة لمسة مختلفة لإطلالتها.

واعتمدت بسمة وهبة تسريحة بربط خصلات شعرها على شكل كعكة مرتبة وناعمة، وتركت قصتها تتدلى على جانبي وجهها؛ لإضافة لمسة أنثوية جذابة، وطبقت ماكياجاً ناعماً وركزت على العينين والظلال بالألوان الترابية فزينت وجنتيها بـ”بلاشر” باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون “Nude” الناعم.

من هو زوج بسمة وهبة؟

الإعلامية المصرية بسمة وهبة ولدت في عام 1972 وتبلغ من العمر 49 عامًا، تزوجت في المرة الاولى من السعودي أسامة السيد، وطلقت منه بعد إنجابها نجليها عبدالرحمن وعبد العزيز، ثم تزوجت مرة أخرى من ضابط الشرطة علاء عابد والنائب ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، وأقامت احتفالًا كبيرًا في أحد فنادق القاهرة، ولكن ابنها الأكبر عبد الرحمن هرب من المنزل في ذلك الوقت إنكارًا لزواج والدته، وبعد إعلان انفصالها عن زوجها رجع ابنها مرة أخرى، فقررت بسمة الزواج من نفس الشخص فيما بعد، واحتفلت بالزواج بإقامة حفلًا صغيرًا في كافية خاص بها بمنطقة المهندسين، وأنجبت منه ابنة تسمى خديجة.

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