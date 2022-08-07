هذه الممثلة الشهيرة تكون شقيقة الفنان خالد الصاوي.. والمفاجأة في درجة الشبه بينهما!! – صور

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - أعادت حسابات فنّية على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة للفنان المصري خالد الصاوي برفقة شقيقته داليا.

وانهالت موجة من التعليقات التي تمت فيها المقارنة بين شكل الممثل وشقيقته، كما أثنى الجميع على موهبته وأدائه في الأعمال التي يقدّمها.

من هي داليا الصاوي؟

الجدير بالذكر أن داليا الصاوي هي ممثلة وشاركت بالتمثيل في مسلسل (سابع جار)، إنتاج عام 2017، وفيلم (قلب أمه)، إنتاج عام 2018، إخراج عمرو صلاح، ولكنها اختفت لاحقا عن الأنظار لتنتشر أنباء عن اعتزالها.

خالد الصاوي عن شقيقته: “أنتيمتي وأول فان ليا”

من جهة ثانية، حرص الفنان القدير خالد الصاوي، على توجيه رسالة لشقيقته “داليا”، مؤكدا أنها رمز ناصع للقوة الروحية.

ونشر الصاوي، صورة تجمعه بها، عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلّق: “أختي وأنتيمتي وأول فان.. داليا عاشت حياتها بنوك وتدريس وإدارة أعمال، ثم فتحت صفحة جديدة فيها حريتها وشغفها”.. وتابع: “درست تمثيل وإخراج ولها إبداعاتها الخاصة على اليوتيوب والفيسبوك.. ملحوظة: لو حد شايفني قوي ومقاتل عنيد وكذا، فبكل تواضع أخبره بقناعة قلبي مع خبرات السنين”.

خالد الصاوى وكورونا

يُذكر أن الفنان المصري خالد الصاوى قد طمأن مؤخرًا متابعيه على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونشر خالد الصاوى، صورا وفيديو تجمعه بكلبه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه: “صباح الفل يا أحباب، بما أني رجل كورونا هذا الأسبوع فمتوقع مني أن أطل ولو بشكل متقطع كي ادحرج المسا القديم وارمي الصباح بتاع زمان، وزمان يا احبتي، زمان يا فيسبوك، و(بصوت فريد) زمااان يا حوبببب”.

وأضاف خالد الصاوى :”دي كيم حبيبة ابوها والطف وارق كلبة تقابلها في حياتك، بتحس بي وانا عيان او زعلان او حتى مزنوق فلوس والله”.

وكان الفنان المصري خالد الصاوي قد أعلن اصابته بكورونا من خلال خاصية ستوري عبر حسابه بإنستجرام.

ونشر الصاوي صورة لنفسه عبر صفحته وعلّق كاتبا: “مش هتقوملك بعدي قومة يا خسيس وهتبقى مسخرة الإنسان والحيوان والفيروس كمان.. هندم أهلك يا كورونا يا عرة”.

خالد الصاوي يبدأ تصوير مسلسل «أعمل أيه؟»

وعلى الصعيد الفني، يبدأ النجمان خالد الصاوي وصابرين تصوير مشاهدهما الأول في “مسلسل أعمل إيه” المكون من 45 حلقة، وذلك بعد فترة من التحضيرات، حيث صور الثنائى يومين في العمل، فيما يواصل باقى الفنانين تصوير المشاهد قبل التوقف لقضاء إجازة عيد الأضحى، والعودة بعدها للتصوير بشكل مكثف.

مسلسل “أعمل إيه” تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته دنيا المصرى، محمد مهران، صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه قريبًا، ويجسد خالد الصاوي شخصية رب أسرة متزوج من صابرين، ويقدم العمل موضوعات اجتماعية تشغل الأسر مع طرح تساؤلات وترك مساحة للجمهور للتفكير فيها وغيرها.

ويعود خالد الصاوي للتعاون مع المؤلف محمد الحناوى والمخرج أحمد عبد الحميد بعد 11 عامًا من تقديمهم مسلسل “خاتم سليمان” الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2011 وحقق نجاحاً كبيراً وقتها، كما تعاون الصاوى مع السيناريست محمد الحناوى في مسلسل آخر وهو “تفاحة آدم” الذى تم عرضه عام 2014

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