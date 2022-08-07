إيمي سمير غانم تحمل صورة لوالديها في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لها تظهر فيها وهي تحمل صورة لوالديها النجمين الراحلين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز.

"إيمي" نشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، واكتفت بذلك دون تعليق.

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت زوجته الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّع جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.