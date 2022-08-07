حدث بالفن| قطع وريد فنانة وحقيقة لجوء 3 فنانين للتسول والجانب الخفي في حياة آمال ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بإصابة غادة إبراهيم بقطع في وريد ذراعها، وتقديم الفنان أحمد حلمي جزء ثاني من فيلم "كده رضا"، وتعليقات الفنانين على نتيجة الثانوية العامة 2022، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

كيف ردت آمال ماهر على متابع طالبها بالحديث عن الجانب الخفي بحياتها؟

استقبلت المطربة آمال ماهر من جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، عدة رسائل عبروا من خلالها عن حبهم لها ورغبتهم في أن تتواجد دائما بينهم بأعمالها الفنية وحفلاتها، كما استقبلت أسئلة تتعلق بحياتها الفنية والشخصية، ردت عليها عبر خاصية القصص القصيرة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

هل يقدم أحمد حلمي جزء ثان من "كده رضا"؟

أعلن الفنان أحمد حلمي عن تحضيره للجزء الثاني من فيلم "كده رضا"، وذلك في رده على أحد متابعيه عبر موقع "انستجرام".. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نقابة المهن التمثيلية تتقدم بـ المواساة والتعازي لـ الشعب الفلسطيني

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا تتقدم فيه بالمواساة والتعازي لـ الشعب الفلسطيني بعد تعرضهم لاعتداءات وهجمات شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بـ"الزغاريد".. بدرية طلبة تهنئ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

هنأت الفنانة بدرية طلبة طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع ظهور النتيجة.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"ربنا كبير".. شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها

طالبت المنتجة شهد رمزي بالدعاء لشقيقها صلاح رمزي بعد تعرضه لأزمة صحية..(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أشرف زكي ينفي لجوء 3 فنانين كبار للتسول: نعمل على تحسين الأوضاع المعيشية

نفى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تداول على السوشيال ميديا من لجوء 3 فنانين كبار للتسول في الشارع، كما نشر فيديو مصنوع باحترافية يشير إلى وفاة الفنان شريف منير، على خلاف الحقيقة.... (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

تامر شلتوت: جمع 80 مليون جنيه لعلاج "علياء وفريدة".. بشكر كل واحد اتبرع

نشر الفنان تامر شلتوت صورة جمعته بالطفلتين علياء وفريدة، احتفاًء بجمع 80 مليون جنيه لعلاجهن من ضمور العضلات الشوكي.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"مفاجأة غريبة في المكياج".. سر لم يكتشفه أحد في كل أفلام أحمد رمزي (فيديو)

كشف الفنان أحمد رمزي السر الذي لم يلحظه أحد طوال فترة عمله في السينما، وذلك أثناء استضافته في برنامج "ساعة صفا" الذي قدمته الفنانة صفاء أبو السعود على شاشة قناة "A R T" في منتصف التسعينات.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الوريد اتقطع وأخدت 3 غرز".. إصابة غادة إبراهيم في ذراعها (صور)

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها تعرضت للإصابة بجرح في ذراعها أثناء تواجدها في حمام الفندق الذي تقيم فيه بمحافظة بورسعيد، لافتة إلى أنها تتلقى الرعاية الطبية اللازمة من الأطباء.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

بعد إصابتها في ذراعها.. غادة إبراهيم: "اتمعنت من أكل السمك 3 أيام" (خاص)

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، عن تعرضها للإصابة بقطع في ذراعها أثناء تواجدها في أحد الفنادق بمحافظة بورسعيد، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)