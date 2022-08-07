ريم مصطفى جريئة وبشرى بملابس البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إليسا

نشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من جلسة تصوير سابقة خضعت لها.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

بشرى

نشرت الفنانة بشرى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير من اللون الأصفر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية جريئة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال من اللون الأخضر، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

محمد مكاوي

نشر الفنان محمد مكاوي صورة له خلال زيارته إلى دولة اليونان، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".