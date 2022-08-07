محمد سامي يُقبل مي عمر في أحدث ظهور لهما (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المخرج محمد سامي، جمهوره ومتابعيه، صورة تجمعه بزوجته الفنان مي عمر وهو يقبلها على شاطئ البحر.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"؛ وجه محمد سامي رسالة لزوجته مي عمر، قائلا: "عالمي"، فردت: "أنت بالنسبالي كل شيء".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل "نسل الأغراب" مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021.

وشاركت مي عمر في المسلسل الكوميدي "رانيا وسكينة" في الموسم الدرامي الرمضاني المنصرم 2022، مع روبي، أحمد خالد صالح، صبا الرافعي، أوتاكا، وسليمان عيد وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.