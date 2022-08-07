محمد رمضان يرد على ابنة سعيد صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الفنان محمد رمضان، إن النجم الكبير الراحل سعيد صالح، له فضل كبير عليه، لم ولن ينساه.

ونشر رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو لهند سعيد صالح أثناء حلولها ضيفة على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" على قناة "صدى البلد"، تقول فيه نجلته: "محمد رمضان جِه عزاني في والدي، ومش بس عزاني هو كان على اتصال لحد فترة قريبة، والدي كان شايف فيه حاجة واداله الفرصة في بدايته، ومحمد دايما بيجيب سيرة بابا لأن هو اللي قدمه".

وعلّق محمد رمضان على الفيديو قائلا: "حبيبتي يا نشوى ووحشتيني يا هند يا بنت الغالي.. أستاذ سعيد صالح الله يرحمه صاحب فضل كبير بعد ربنا لم ولن أنساه.. وقوفي أمامه وعمري 17 سنة هي أفضل بداية لتاريخي".

وكانت بداية الفنان محمد رمضان مع الفنان سعيد صالح في مسرحية "قاعدين ليه؟" عام 2005، من ﺇﺧﺮاﺝ حسام الدين صلاح، وتأﻟﻴﻒ محمد الماغوط، وشارك في بطولتها سعيد طرابيك، بشرى، إنجي علي، صفوة، وإيمان رجائي وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الغنائية، أغنية "تنطيط" التي طرحها على "يوتيوب" وهي من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، إخراج بثينة.