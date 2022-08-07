بـ”البكيني الأصفر”.. أمينة خليل تقضي الصيف في جزيرتها المفضلة باليونان.. شاهدوا كيف اطلّت!

كتب امير فتحي في الأحد 7 أغسطس 2022 12:54 صباحاً - الكثيرات من نجمات الفن يحرصن على قضاء إجازاتهن الصيفية مع أسرهن وأصدقائهن على الشواطئ، أو السفر في نزهة سياحية خارج مصر، ويفضل بعضهن أن يشاركن الجمهور صورهن عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصةً “إنستجرام“.

ومن بين النجمات اللاتي شاركن جمهورهن صور ومقاطع فيديو لهن على شاطئ البحر في الصيف الفنانة أمينة خليل، التي تقضي إجازتها الصيفية في جزيرة ميكونوس باليونان، والتي تعتبرها المُفضلة لديها في العالم

وحرصت الفنانة المصرية الشابة على مشاركة متابعيها، بصور جديدة لها ظهرت فيها داخل حمام السباحة بالمايوه الأصفر، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي زادت من أناقتها.

وأكملت أمينة خليل، إطلالتها بنظارة شمس أنيقة ومتناسقة مع وجهها، وتميزت بإنها من التصميمات التي تتصدر موضة صيف 2022، كما لفتت الأنظار برسمة التاتو على ذراعها مما منحها لوك متناسق مع الأجواء الصيفية.

أمينة خليل ترد على إنتقادات الجمهور

يُذكر أن أمينة خليل، خرجت عن صمتها بعد الانتقادات التي وجهت لها بسبب استخدامها مصطلحات باللغة الإنجليزية، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج AB talks.

وقالت أمينة خليل في حوار مع اي تي بالعربي: “أنا واحدة مولودة برة في أمريكا، وبتكلم عربي وإنجليزي، ولكن أول لغة اتكلمتها في حياتي كانت إنجليزي، كل واحد وشخصيته وكل واحد وحياته”.

أمينة خليل تبدأ تصوير مشاهدها في فيلم «شقو»

وعلى الصعيد الفني، بدأت الفنانة أمينة خليل، تصوير أولى مشاهدها في «فيلم شقو»، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، والفنان محمد ممدوح، وهو من إخراج كريم السبكي.

يُذكر أن أمينة خليل شاركت، في الموسم الرمضاني من خلال «مسلسل العائدون» الذي حقق نجاح جماهيري كبير ونسب مشاهدات عالية أثناء عرضه، ودارت أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وسلط الضوء على المؤامرات التي تتعرض لها مصر، كما رصد الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة المختلفة للتصدي إلى تلك المؤامرات.

والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبري عبد المنعم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أمينة خليل، مسلسل «موضوع عائلي»، الذي عرض خلال الفترة الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية.

ويضم «موضوع عائلي»، كوكبة من النجوم منهم: ماجد الكدواني، وأمينة خليل، وشيرين رضا، ومحمد شاهين، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورنا رئيس، وطه دسوقي، وهو من تأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال، ومن إخراج أحمد الجندي.

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