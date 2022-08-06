قبل إنتهاء العدّة.. ياسمين صبري تظهر بخاتم الزواج وتُثير حيرة متابعيها – (شاهد الصورة)

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 11:55 مساءً - أثارت الفنانة ياسمين صبري الحيرة بين جمهورها بعد ظهورها في صورة نشرتها عبر حسابها الخاص في “إنستجرام” وهي تضع خاتم زواج في إصبعها، وذلك بعد انقضاء عدّتها عقب طلاقها من زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وتساءل متابعون ما إذا كانت ياسمين مخطوبة بالفعل أم أنها عادت إلى طليقها، خاصة بعد انتشار أخبار عن ظهورهما معاً في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي.

وعلّق بعض نشطاء السوشيال ميديا على صور ياسمين الأخيرة، متسائلين عن حقيقة زواجها، فكتب أحد المتابعين معلقاً: “هي اتجوزت تاني ولا إيه؟؟ في دبلة في إيدها”، وهو ما تجاهلته ياسمين ولم ترد على تلك التساؤلات لتوضح صحة زواجها من عدمه، أم أنها عادت لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

أنباء حول عودة ياسمين صبري لأبو هشيمة

من ناحية أخرى، انتشر خلال الساعات الماضية أنباء تفيد عودة ياسمين صبري لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد ظهورهما معًا في حفل الفنان عمرو دياب الذي أقيم في مراسي بالساحل الشمالي.

وأكدت مصادر مقربة من الطرفين أن أنباء عودتهما شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الطرفين لا يفكرا في العودة مرة أخرى. واتضح أن الصورة التي تم التقاطها لهما كانت لقاء صدفة غير متفق عليه، حيث تبادل الثنائي السلام خاصة وأن الانفصال تم بكل بهدوء واحترام بين الطرفين.

أبو هشيمة يعلق على إنفصال عن ياسمين صبري

وكان أبو هشيمة قد تحدث في لقاء صحافي عن طليقته الفنانة ياسمين صبري، قائلاً: “كل الاحترام والتقدير والمعزّة لياسمين، ثانياً حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها”.

وأضاف: “شفت تعليقات الناس بس هنعمل ايه؟ خلاص إحنا في عصر السوشيال ميديا… ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها… نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية… هرد على ايه ولا إيه”.

وعن اكتفاء ياسمين صبري بكلمات بسيطة حول الانفصال، قال: “هي إنسانة محترمة جداً، وده الطبيعي واللي المفروض يحصل سواء مني أو منها”.

وحول ما أثير عن ارتباطه بعد انفصاله عن ياسمين صبري، قال أبو هشيمة: “نفس الكلام يقال في حالة الزواج أو الطلاق وفي أي موضوع آخر، هتردّي على إيه ولا إيه”.

ياسمين صبري ترد على عدد من الشائعات

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري أعلنت من قبل في تصريحات صحفية إن طليقها كان بالفعل زوجا كريمًا معها للغاية خلال فترة الزواج، وكان يفاجئها بالهدايا، ولكن ما قيل حول حصولها على 15 مليون جنيه غير صحيح.

نفت الفنانة ياسمين صبري صحة ما تردد حول حصولها على مصنع للعدسات أو مصنع للملابس وامتلاكها 24 سيارة.وأكدت إن فترة الزواج كانت سلسة، وإنها تكن له كل الاحترام، وأوضحت أن الانفصال تم في هدوء وبعد التوافق عليه.

كما ردت الفنانة ياسمين صبري علي هذة الأخبار بسبب بوست نشر عبر مواقع السوشيال ميديا من مأذون شرعي مصري يدعى مصطفى صالح قائلًا انفصال أبو هشيمة عن صبري كلف 296 مليون جنيه، مقسمة إلى 15 مليون جنيه قيمة المؤخر، وفيلا بالتجمع الخامس شرقي القاهرة بـ 77 مليون جنيه، و2 سيارة بـ 12 مليونا، ومجوهرات بـ 138 مليون جنيه، وشقة بالدور الرابع بالشيخ زايد بـ 54 مليونا بمحتوياته.

الجدير بالذكر ان الفنانة ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع النجم أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

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