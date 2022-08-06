شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات كبار نجوم الطرب بقلعة صلاح الدين.. اختر سهرتك الغنائية لنجمك المفضل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.





وننشر لكم تفاصيل الحفلات التى تضم كبار نجوم الغناء

الأحد 14 أغسطس

حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم

مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته

الإثنين 15 أغسطس

فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony

فرقة كاتاك (الهند)

دينا الوديدي وفرقتها

الثلاثاء 16 أغسطس

عازف الريكوردر مدحت ممدوح

الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش

دينا الوديدي





الأربعاء 17 أغسطس

کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب

فرقة قلعة عمان (الأردندين)، فريق اطفال كلاسيك

هشام عباس

الخميس 18 أغسطس

نجوم فرقة أوبرا القاهرة لموسيقي الحجرة

علي الحجار وفرقته

الجمعة 19 أغسطس

فريق الحضرة للإنشاد الصوفى

فريق وسط البلد





السبت 20 أغسطس

نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية

المطربة مروة ناجي

الأحد 21 أغسطس

عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها

مصطفى حجاج وفرقته

الإثنين 22 أغسطس

بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى

مى كمال وفرقتها

أحمد جمال وفرقته





الثلاثاء 23 أغسطس

المنشد الشيخ ياسين التهامي

فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)

الأربعاء 24 أغسطس

نجوم الأوبرا للموسيقي العربية

الفنانة تانيا قسيس

الخميس 25 أغسطس

أوركسترا النور والأمل

نوال الزغبي وفرقتها





الجمعة 26 أغسطس

هاني شاكر وفرقته

نادية مصطفي وفرقتها

السبت 27 أغسطس

حنان ماضي وفرقتها

نسمة محجوب وفرقتها

الأحد 28 أغسطس

سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان

السورية لينا شاماميان وفرقتها





الإثنين 29 أغسطس

فريق بلاك تيما

اللبنانية تانيا صالح وفرقتها

الثلاثاء 30 أغسطس

نوران أبو طالب وفرقتها

محمد محسن وفرقته

الأربعاء 31 أغسطس

الموسيقار عمر خيـرت

مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة



