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شكرا لقرائتكم خبر عن حفلات كبار نجوم الطرب بقلعة صلاح الدين.. اختر سهرتك الغنائية لنجمك المفضل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن بدء فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه، ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.
وننشر لكم تفاصيل الحفلات التى تضم كبار نجوم الغناءالأحد 14 أغسطس
حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم
مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقتهالإثنين 15 أغسطس
فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony
فرقة كاتاك (الهند)
دينا الوديدي وفرقتهاالثلاثاء 16 أغسطس
عازف الريكوردر مدحت ممدوح
الفريق المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش
دينا الوديدي
کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب
فرقة قلعة عمان (الأردندين)، فريق اطفال كلاسيك
هشام عباسالخميس 18 أغسطس
نجوم فرقة أوبرا القاهرة لموسيقي الحجرة
علي الحجار وفرقتهالجمعة 19 أغسطس
فريق الحضرة للإنشاد الصوفى
فريق وسط البلد
نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية
المطربة مروة ناجيالأحد 21 أغسطس
عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها
مصطفى حجاج وفرقتهالإثنين 22 أغسطس
بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدى بغدادى
مى كمال وفرقتها
أحمد جمال وفرقته
المنشد الشيخ ياسين التهامي
فرقة مواويل (سيد إمام - عبد الرحمن بلالة)الأربعاء 24 أغسطس
نجوم الأوبرا للموسيقي العربية
الفنانة تانيا قسيسالخميس 25 أغسطس
أوركسترا النور والأمل
نوال الزغبي وفرقتها
هاني شاكر وفرقته
نادية مصطفي وفرقتهاالسبت 27 أغسطس
حنان ماضي وفرقتها
نسمة محجوب وفرقتهاالأحد 28 أغسطس
سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان
السورية لينا شاماميان وفرقتها
فريق بلاك تيما
اللبنانية تانيا صالح وفرقتهاالثلاثاء 30 أغسطس
نوران أبو طالب وفرقتها
محمد محسن وفرقتهالأربعاء 31 أغسطس
الموسيقار عمر خيـرت
مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة