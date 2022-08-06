شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تغازل زوجها: أنت حب حياتي وأتمنى ألا نقتل بعضنا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغزلت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، في زوجها صاحب الأصول الإيرانية سام أصغرى، مشيرة إلى أنه حب حياتها وتريد بناء الحياة معه، داعية بالمزاح "أتمنى ألا نقتل بعضنا البعض قبل نهاية السنة".

ونشرت بريتني، صورا مع زوجها سام عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "زوجي.. أحب بناء الحياة معك وأنت حب حياتي، أتمنى فقط ألا نقتل بعضنا البعض قبل نهاية العام".



بريتني سبيرز

وتزوجت بريتنى سبيرز من سام أصغرى، في شهر يونيو الماضي، خلال حفل أقيم بمنزلهما المنعزل Thousand Oaks فى لوس أنجلوس، وظهرت بريتنى وزوجها سام، فى كامل أناقتهما بفستان وبدلة الزفاف، حيث ارتدى الثنائى أزياءهما من فيرساتشى.

وتمت خطبة الثنائى فى سبتمبر من عام 2021 عندما قدم سام، سوليتير كلاسيكى من الألماس بقطع مستدير وزنها 4 قيراط، فى كاتدرائية بلاتينية من قبل رومان مالاييف، وكان خاتم "سام" منقوش عليه "Lioness" - اللقب الخاص لبريتنى، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة "vogue".



بريتنى سبيرز وسام