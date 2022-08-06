شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للسينما" يقيم ورشة "مدرسة الديكور السينمائي".. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فعالياته الثقافية بإقامة ورشة "مدرسة الديكور السينمائي" مجانًا للهواة بمركز ثروت عكاشة الثقافي الذي يشرف عليه الكاتب مجدي الشحري يوم الأربعاء القادم الموافق 10 أغسطس الجاري في تمام الساعة 5 مساء.

ويحاضر بالورشة مهندس الديكور "شادي العناني" وتحتوي المحاضرات على الجوانب الرئيسية لتصميم الديكور السينمائي والإخراج الفني، من تحليل السيناريو والتفسير، إلى مهارات البحث، وتطوير المفاهيم، وأساليب التصميم، وإيجاد طرق مثيرة للاهتمام لتقديم الأفكار والمواد المختلفة من ماتريال لبناء ديكورات للأفلام والمسلسلات والبرامج والإعلانات.

يذكر أن ورشة الديكور السينمائي يقدمها المركز القومي للسينما للهواة ومحبي فن الديكور كدعم للشباب ومحبي السينما وذلك بمركز ثروت عكاشة بمدينة الفنون بالهرم.