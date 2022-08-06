شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفيد" بالمجان اليوم السبت ضمن فعاليات "القومي للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى، مدير فرقة المسرح القومي بالبيت الفنى للمسرح إن العرض المسرحى "الحفيد" يقدم ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى فى الدورة الخامسة عشرة حيث يقدم العرض اليوم السبت وغدًا الأحد أغسطس الجارى فى تمام الساعة السادسة مساء على المسرح القومي بالعتبة .

مسرحية الحفيد، بطولة لوسي، وعابد عناني، وعلاء قوقة، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور ، وهي رواية الأديب الكبير عبد الحميد جوده السحار.

والمسرحية تناقش قضية الأسرة المصرية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث يتناول حياة الأسرة المصرية التى تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعى للتأثير التى تتركه فى الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامى غير تقليدى يستخدم كوميديا الموقف.

أما عن فيلم الحفيد فهو أحد أبرز أفلام السينما المصرية ويعد أحد أهم كلاسيكيات السينما،أنتج عام 1974 من إخراج عاطف سالم، وتأليف عبدالحميد جودة السحار، وسيناريو أحمد عبدالوهاب، بطولة نور الشريف وميرفت أمين، ومنى جبر وعبدالمنعم مدبولى وكريمة مختار، ومحمود عبدالعزيز ونسرين ووحيد سيف، ودينا عبدالله.

وتدور حكاية الفيلم حول زينب أم لديها 7 أبناء، يتقدم شفيق لزواج ابنتها نبيلة، وهو إنسان مكافح يميزه أنه يريد إنهاء مستقبله ومستقبل نبيلة بنجاح، ويتفق معها على أن لا تنجب أى طفل إلا بعد إنهاء دراستهم بشكل تام، إلا إن والدة نبيلة تعارض هذا الفكرة بعد أن تحى لها نبيلة هذا الشيء، وترغمها ألا تتناول حبة من حبوب منع الحمل حتى ترزق بمولدها الأول، وبالفعل تمتنع نبيلة عن ذلك، وبعد أن يكتشف شفيق أن زوجته لم تحافظ على اتفاقهما يترك لها البيت.