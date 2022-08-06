شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة ويل سميث عن صفعة والدها لكريس روك: لم يهزنى بقدر ما يهز شياطينى الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من شهور على صفعة الأوسكار الشهيرة، كشفت ابنة النجم العالمى ويل سميث عن رأيها في اللحظة الشائنة عندما صفع والدها كريس روك.

تحدثت ابنة ويل سميث وجادا بينكيت سميث، 21 عامًا، وهي مغنية روك صاعدة عن التداعيات الإعلامية للصفعة الشهيرة التي طالت كريس روك، واعتبرت أنها لم تثر اهتمامها، وفقا لموقع somagnews.



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وعلقت على وقفة البعض ضد والدها، قائلة: "أرى عائلتي بأكملها على أنهم بشر، وأنا أحبهم وأتقبلهم كما هم وبإنسانيتهم، نحن بشرومن المتوقع منا أن نتصرف أحياناً بطريقة ليست إنسانية أو صحية وغير صادقة".

وتابعت أن الخلاف في حفل توزيع الجوائز "لم يهزني بقدر ما يهز شياطيني الداخلية".



كريس روك - ويل سميث- ابنه ويل سميث

ومؤخرًا، أكد مقدم البرامج الشهير كريس روك، أنه ليس لديه خطط للتواصل مع النجم ويل سميث، بعد أن أصدر الممثل اعتذارًا رسميًا عن صفعه فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلى ميل"، قال كريس، إنه قضى الأشهر الأربعة الماضية في العمل على نفسه بعد أن ضرب فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، مارس الماضى.

وأفاد مصدر - منذ ذلك الحين - أن الممثل الكوميدى، البالغ من العمر 57 عامًا، ليس مستعدًا حاليًا لإحياء الصداقة، وقال إن "اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة"، وأكد المصدر، أن كريس ليس لديه أى خطط للتواصل مع ويل سميث، وأنه يرى أن ويل يحتاج لمسامحة الجمهور وليس مسامحته".

يأتي هذا بعدما فاجأ الممثل العالمى ويل سميث متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علنى للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذى اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.

ويل سميث، أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليًا.

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس: "أنا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخرى لأنى خيبت أمال جمهورى بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أى ظرف أو مبرر".