شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الهادى: التمثيل مهنة صعبة وهناك فرق بين آليات التمثيل وفن التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المخرج ومدرب التمثيل محمد عبد الهادي (ورشة) بالمهرجان القومي للمسرح المصري وشارك فيها عدد كبير من الشباب الراغبين في التدريب علي فنون الأداء .

وعبر المخرج ومدرب التمثيل محمد عبد الهادي عن سعادته بالمشاركة في المهرجان بتلك الورشة مؤكدًا حرصه علي مشاركة عدد كبير بشروط وضعها من البداية في الاختيار كان منها أن يكون نصف المشاركين من الفتيات لتشجيعهم علي التمثيل بسبب ما يتعرضون له من صغوطات اجتماعية، وحرص أيضًا علي اختيار مشاركين من أقاليم ومحافظات مصر المختلفة

وصرح أيضًا قائلاً: أن الوقت الذي يحتاجه الممثل للتأهيل يصل إلى 150 ساعة علي الأقل، ولكن هذه الورشة تعتبر خطوة أولي للفهم ومعرفة أساسيات، ويجب علي المتدرب أن يفكر في كيفية تنمية مهاراته في البيت فالممثل مثل لاعب الكرة إذا لم يتمرن قد يفقد مهاراته .

وعبر قائلاً: أن التمثيل مهنة صعبة وهناك فرق مابين آليات التمثيل وفن التمثيل حيث إننا في الحياة نلعب أدوارًا وشخصيات مختلفة وهذا مايسمي بآليات التمثيل، وكان عنوان الورشة هو (كيف نحول آليات التمثيل إلي فن) وأي شيء في الدنيا يتحول الي فن عندما يكون هناك قواعد وكذلك التمثيل فهو فن قائم علي التكنيك (الحرفية) والحرفة هي أن يعرف الإنسان ما يمتلكه من أدوات في مجال والممثل لديه رؤية متعلقة بالشخصية الدرامية .

وأضاف أيضًا: التمثيل فن صعب لأن أدواته هي الممثل نفسه وأداة الممثل هي جسده وصوته وهو مايطلق عليه القانون الذاتي فإن كل ممثل لديه مفاتيحه الخاصة وعليه أن يبحث عنها ويوظفها، فالتعبير بالوجه يغني عن 100 كلمة .

وشرح خلال الورشة كيفية تنمية الصوت ومن أهمها مخارج الألفاظ وأن كلامنا في الحياة يختلف عن كلامنا في التمثيل وقم المخرج محمد عبد الهادي بتدريب المشتركين علي الحروف الأبجدية حتي تكون مخارج الألفاظ لديهم قوية ونصحهم أيضًا بأن يتمرنوا على الحفظ.

ومن الأشياء المهمة التلوين الصوتي لأننا لا نتعامل في التمثيل مع المعني الحرفي للجملة وهو من أسوأ أنواع التمثيل فالتمثيل متعلق بما وراء الكلام وهو هدف الشخص من الكلام ومن المهم جدًا التمرين علي التلوين الصوتي وما يتعلق بقواعد الالقاء، وهو استخدام طبقات الصوت وأن نتنفس بشكل صحيح فإن أساس التمثيل هو الإلقاء.

وشرح المخرج محمد عبد الهادي خلال الورشة قواعد الالقاء و مايتعلق بالصوت وبعد أن تحدث نظرياً مع المشتركين بدأ يطالبهم بالتمرين عملياً ، كما أوضح كيفية العمل علي الخيال الدرامي عن طريق الرجوع للحياة و مايحدث فيها من مواقف و أعطي بعض الأمثلة لشرح الموضوع بشكل تفصيلي ، فالممثل يجب أن يكون لديه بنك في عقله بمثابة مخزن للشخصيات .

وتحدث عن أهمية تدريبات عضلات الوجه وقام بالتمرين عمليا بتدريب عنوانه ( لما قابلتها -لما قابلته ) و هذه كانت العبارة الاساسية في التدريب حيث طلب المخرج محمد عبد الهادي من المشتركين تكملة هذه العبارة فأكمل المشتركين هذه العبارة بأشكال مختلفة من خيلاتهم واحساسهم الداخلي .

وقال في نهاية الورشة : هناك تدريبات للتركيز يجب علي الممثل أن يمارسها وايضاً أوضح ان التمثيل لايُعلم بل يأتي من الممارسة و الخبرة، حيث ان الممثل الذي يتملك ايقاع الشخصية قد نجح بشكل كبير ، ونصح المشاركين بألا يظهروا أمام الكاميرا او علي المسرح إلا اذا تخلصوا من التوتر الذي بداخلهم و أخيراً تحدث عن التركيز و أهميته و قال هذه العبارة ( التمثيل يبدأ عند التخلص من ذاكرة الكلام ) و شرح للمشتركين كيفية التدريب علي التركيز.



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (1)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (2)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (3)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (4)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (5)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (6)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (7)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (8)



ورشة التمثيل بالمهرجان القومي للمسرح المصري (9)