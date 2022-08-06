شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب مصرى: قماح استخدم نفس لحن أغنيتى فى "عصبى" لـ فارس.. والأخير يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوجئ جمهور المطرب فارس العائد بعد غياب سنوات طويلة عن الساحة الغنائية بحذف أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "عصبي" بسبب مطالبة إحدى شركات الإنتاج الغنائى بملكيتها الخاصة لـ موسيقى الأغنية، واستخدام نفس اللحن فيها والذى قدمه أيضًا المطرب محمد قماح في أغنية "قبلة حياة" للمطرب مصري.

وقال المطرب الشاب "مصري"، إن تشابه لحن أغنية "عصبي" للمطرب فارس، التي تم طرحها منذ يومين، مع لحن أغنيته "قبلة حياة"، التي تم طرحها منذ أكثر من عام، هو ما جعله يقدم شكوى لموقع "اليوتيوب" لحذف الأغنية فورًا، وقدما اللحن للأغنيتين محمد قماح.

وأكد "مصري"، في بيان صحفي، أن الفنان محمد قماح هو السبب في إثارة هذه الأزمة بين الطرفين، فعلي الرغم من إستلام محمد قماح مقابل مادي نظير ملكية لحن وتوزيع أغنية "قبلة حياة" خلال العام الماضي، إلا أنه فوجئ بإستخدام محمد قماح لنفس اللحن مجددًا في أغنية "عصبي" للمطرب فارس.

ورد المطرب محمد قماح على استخدامه لحن أغنية "عصبى" الذى طرحها المطرب فارس من حوالى يومين، حيث استخدمه قبل ذلك في أغنية "قبلة حياة" للمطرب مصري قائلا في تصريحات لـ"الخليج 365" الأغنية في البداية كانت مع فارس ومن حق المؤلف والملحن إعادة النشر وهذا يحدث في أكثر من أغنية.

وعلق على حذف أغنية "عصبى" من اليوتيوب قائلاً: الاغنية هترجع تانى وتشتعل، والحمد لله جائنى ردود أفعال إيجابية عليها، وأتعاون مع فارس في أغانى أخرى في الفترة المقبلة .