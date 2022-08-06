"ربنا كبير".. شهد رمزي تطلب الدعاء لشقيقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت المنتجة شهد رمزي بالدعاء لشقيقها صلاح رمزي بعد تعرضه لأزمة صحية.

ونشرت شهد، صورة تجمعها بشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "برجاء الدعاء بالشفاء العاجل لأخي وروحي وقلبي صلاح رمزي.. بحبك وربنا كبير وأملي كبير أنت هتكون في حضني قريب".

شهد رمزي هي ابنة المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وشقيقة الفنان شريف رمزي.

وكان الفنان شريف رمزي، قال إن شقيقه صلاح رمزي تم نقله إلى المستشفى، وكتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

وفي تسجيل صوتي لبرنامج عرب وود- arabwood، أكد الفنان شريف رمزي أن حالة شقيقه صلاح مازالت حرجة، وأنه مازال موجودا في المستشفى وليس هناك تطورا في حالته الصحية.



وتابع شريف: "للأسف لسه الحالة حرجة مش مستقرة خالص، حاليا هو في المستشفى، أرجو من الناس كلها الدعاء، مفيش حاجة في أيدينا ولا في إيد الدكاترة غير الدعاء، يا رب خير ويا رب يطلع بألف سلامة ويعدي الأزمة دي".