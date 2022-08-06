رسالة دنيا سمير غانم لـ شيماء سيف في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة شيماء سيف بعيد ميلادها، الذي يوافق غدا 7 أغسطس الجاري.

ونشرت دنيا صورة لـ شيماء سيف، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت عليها: "كل سنة وأنت طيبة يا أحلى وألذ وأطيب شوشو في الدنيا، إن شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي بتتمنيه يارب".

يذكر أنه عُرض للفنانة دنيا سمير غانم، يوم 3 أغسطس الجاري فيلم "تسليم أهالي" بدور السينما المصرية.

"تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبدالعزيز وبيومي فؤاد، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف.