ميرهان حسين ترقص على "أنت الحظ" في حفل عمرو دياب بالعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال حضورها حفل الهضبة عمرو دياب، أمس في مدينة العلمين الجديدة.

وظهرت ميرهان في الفيديو بإطلالة بيضاء، ورقصت على أغنية "أنت الحظ"، وسط حضور الجمهور.

وقدم دياب، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيه التي عشقها له الجمهور ما بين القديم والجديد، ومن بينها "أنا مهما كبرت صغير"، "يا أنا يا لأ"، "أنت الحظ" و"لو اتساب" و"ب وح وب وك" و"هتدلع" و"اللي يمشي يمشي"، وغيرها.

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنية "باريس" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كما طرح قبلها أغاني جديدة عبر تطبيق أنغامي وهي "زمن المجاملة" و"بحبك" و"ناس حلوة" و"وزير السعادة" و"اللوك الجديد".