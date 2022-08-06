عبد الرحيم كمال: بالأمس كنا في الثانوية العامة والآن أولادنا.. لم يمر الوقت الكافي للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علّق السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال، على ما يعيشه الأبناء والآباء بسبب مرحلة الثانوية العامة.

وكتب كمال، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بالأمس كنا في الثانوية العامة، والآن أولادنا في الثانوية العامة، لم يمر بنا الوقت الكافي للراحة".

يذكر أن آخر أعمال السيناريست عبد الرحيم كمال مسلسل "جزيرة غمام" التي عُرضت ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، وإسلام حافظ وغيرهم، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.