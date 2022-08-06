سر علاقة سعاد حسني بـ جمعة الشوان.. وهل ساهم بتجنيدها بالمخابرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واحد من الشخصيات التي كُشف النقاب عما قدموه في عالم المخابرات، إذ تم تقديم سيرته في المسلسل الشهير "دموع في عيون وقحة" ولعب دوره "الزعيم" عادل إمام بالعمل، هو أحمد الهوان الشهير بـ"جمعة الشوان" الذي كان عميلا مزدوجا لجهاز المخابرات المصرية.

الشوان الذي تمر اليوم 6 أغسطس ذكرى ميلاده، كشف في حوار تليفزيوني مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة في برنامج "الشعب يريد"، عن طبيعة علاقته بـ"سندريلا الشاشة العربية" النجمة سعاد حسني، وأكد أنه تزوجها لمدة 8 أشهر.

طوني وجه لـ الشوان سؤالا: "هل فعلا تزوجت سعاد حسني أم لا؟"، وجاءت إجابة الأخير "ده كان سنة 1969 بعقد عرفي والتقينا وتم هذا الزواج وبناء على طلبها الله يرحمها وبناء على طلب مني أنا داخلي لإن وقتها كنت متزوجا من الست الحاجة فاطمة، واتفقنا ألا يعلم بهذا الزواج أحدًا".

وبسؤاله متى أعلنت؟، قال "قبل أو بعد وفاتها، غير متذكر الصحافة سألتني ولا أعرف كيف علموا"، مشيرًا إلى أن الزواج لم يستمر سوى 8 أشهر "كنا متفقين على فيه عمل بنا وتم".

ونفى الشوان في رد على سؤال جديد لطوني، أن يكون قد جند سعاد للعمل لحساب المخابرات، موضحا "لأ أنا نفسي مكنتش أعرف إن سعاد حسني مجندة لحساب المخابرات"، وتابع طوني حواره: هل كانت مجندة؟

الشوان: قرأت في الجرائد.

طوني: أحمد الهوان فقط قرأ، من قهر كبار رجال المخابرات الإسرائيلية ولم يستطيعوا اكتشاف سره، عشت معها 8 أشهر وأخفت هذا السر عنك.

الشوان: لم أعلم ولم أساهم في تجنيدها.

طوني: لا يجوز غير الرحمة على زوجتي سعاد حسني الله يرحمها.

"دموع في عيون وقحة" سيناريو وحوار صالح مرسي، إخراج يحيى العلمي، بطولة عادل إمام، صلاح قابيل، محمود الجندي، معالي زايد، مصطفى فهمي، مشيرة إسماعيل.