” مش نكد ” .. نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2023

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 05:56 مساءً - أعلنت الفنانة ” نيللي كريم ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن مسلسلها الجديد والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني القادم 2023 .

حيث أشارت نيللي كريم إلى أنها تبتعد في هذا المسلسل عن أدوار (النكد) على حد وصفها وتقدم للمرة الأولى مسلسل صعيدي .

فكتبت في منشورها قائلة : ” مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023 ” .

وتابعت : ” وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد .. والمسلسل دراما مش نكد ” .

وأضافت نيللي كريم : ” ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل .. وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز وليلى مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا والذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل ” .