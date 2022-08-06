كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 05:56 مساءً - أعلنت الفنانة ” نيللي كريم ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن مسلسلها الجديد والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني القادم 2023 .
حيث أشارت نيللي كريم إلى أنها تبتعد في هذا المسلسل عن أدوار (النكد) على حد وصفها وتقدم للمرة الأولى مسلسل صعيدي .
فكتبت في منشورها قائلة : ” مش هقدم نكد في رمضان الجاي، أقدم مسلسل صعيدي للمرة الأولى في رمضان المقبل 2023 ” .
وتابعت : ” وهذا سيحتاج مني بعض التحضيرات الخاصة بالشخصية والعمل حتى نستطيع تقديم عمل مقنع ويحترم عقل المشاهد .. والمسلسل دراما مش نكد ” .
وأضافت نيللي كريم : ” ما زال مدحت العدل يواصل كتابة الحلقات الأولى من العمل .. وأنا أصور حاليا مشاهدي من مسلسل روز وليلى مع الجميلة الرائعة الفنانة يسرا والذي سأنتهي من تصويره في أكتوبر المقبل ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” مش نكد ” .. نيللي كريم تكشف تفاصيل مسلسلها في رمضان 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.