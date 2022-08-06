شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائيًا فى تركيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائيًا في تركيا، مساء اليوم السبت، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة موسم الصيف.

وتحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيجى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام فى صتريحات تليفزيونية، أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.