شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدي تحيى حفلا غنائيا فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة دينا الوديدى يوم 16 أغسطس حفلاً غنائيًا فى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 30، وتقدم باقة من أغانيها منها تدور وترجع، سكون، ياللي معدي، دواير، السيرة الهلالية، كتر الوجع".

مهرجان القلعة تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعًا تنطلق فى الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يومًا متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس، ومن المقرر أن تقدم نسمة باقة متنوعة من أغانيها .

دينا الوديدى مغنية، ملحنة، وممثلة مصرية، عرفت دينا بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية. كانت ضمن الورشة المسرحية التي التحقت بها حين كانت لا تزال طالبة بقسم اللغات الشرقية بكلية آداب القاهرة وشاركت بالتمثيل في بعض الأعمال من ضمنها: سي عمر وليلى أفندي .

وتقدم دينا الوديدى نوعًا مختلفًا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، وتستلهم دينا الكثير من موسيقاها من هوية وتراث مدينة القاهرة.