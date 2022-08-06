شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى: حفلة عمرو دياب بالعلمين الأكثر تنظيمًا منذ سنوات.. وشكرًا للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة تذكرتي، الشكر لجمهور حفلة الهضبة عمرو دياب، التي نظمتها الشركة أمس في العلمين ضمن "مهرجان العلمين صيف 2022"، مؤكدًا أن الجمهور التزم بكل الضوابط.

وقال "عبادة" لـ"الخليج 365": إنه قبل انطلاق الحفلة بساعات نفدت كل التذاكر بفئاتها المختلفة، مشيرًا إلى أن الحفلة كانت الأكثر تنظيمًا منذ سنوات، ضمن حفلات الصيف للنجم عمرو دياب، خاصة أنها لم تشهد أي خروج عن القواعد التنظيمية، فقد شهدت عملية دخول الجمهور سلاسة، خاصة مع التزام كل شخص بالدخول بالتذكرة الخاصة به، فلم يحدث أن تم السماح بدخول أي شخص بدون تذكرة، كما أن الجمهور التزم بالأماكن المحددة في التذكرة وكانوا متعاونين مع المنظمين، وهو ما ساعد على خروج الحفلة بالشكل الذى كانت عليه أمس، وهو ما أدى إلى استمتاع جمهور "الهضبة" بالحفلة وبالأغاني.

وأكد عبادة أن شركة تذكرتى، كانت حريصة على توفير كل عوامل النجاح لحفلة عمرو دياب، ولكل الحفلات، لذلك تحرص دومًا على التنظيم الجيد، وتوفير كل عناصر الرفاهية للجمهور، وهو ما لمسه الجمهور في حفلة الهضبة الأخيرة، التي حازت على إعجاب كل الحضور، خاصة في الجانب التنظيمى.

وأنهى النجم عمرو دياب حفله بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس الجمعة بالعلمين أرينا، بأغنية "ده أنت هتدلع" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وبدأ النجم عمرو دياب بدأ بمدينة العلمين الجديدة بأغنية "أنا مهما كبرت صغير" مع فيلم تسجيلى صغير يعرض مشواره الفنى والجوائز التى حصل عليها خلال مشواره، وذلك وسط جمهور كبير استقبله بحفاوة.

وأشار عبادة إلى أن الحفلة المقبلة لـ"مهرجان العلمين صيف 2022"، ستكون يوم 12 أغسطس الجارى لفرقة شارموفز، ثم تليها حفلة يوم 19 أغسطس لويجز.