شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة آن هيشى بعد اشتعال النيران بسيارتها إثر اصطدامها بمنزل فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت الممثلة العالمية آن هيشي، بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت سيارتها بمنزل فى لوس أنجلوس واشتعال النيران بها، وفقا لموقع "سكاى نيوز"، فيما تشير التقارير المحلية إلى أن النجمة البالغة من العمر 53 عامًا، أصيبت بحروق، إثر النيران الشديدة التي أصابت سيارتها المينى كوبر، والتي ظهرت مدمرة تماما في مكان الحادث.



التقرير من المصدر

تسبب الحادث في اندلاع حريق كبير داخل مبنى، واستغرق 59 من رجال الإطفاء، 65 دقيقة للوصول وحصر وإطفاء النيران الهائلة داخل المبنى المتضرر بشدة، ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، تم العثور على امرأة داخل السيارة وتم نقلها إلى المستشفى. وبينما أصبح المبنى الآن "غير صالح للسكن"، لم يصب صاحب المنزل بأذى.



آن هيشي

في سياق آخر، انضمت كل من آن هيشي، وسكيت أولريش - فى وقت سابق من منتصف العام الماضى - لبطولة فيلم المغامرات والكوارث الطبيعية Supercell، الفيلم من إخراج هربرت جيمس وينترسترن (Siberia)، ومن سيناريو وينترستيرن وآنا إليزابيث جيمس (Deadly Illusions) والفيلم بطولة أليك بالدوين.

يدور فيلم المغامرة والكوارث الطبيعية Supercell حول القصة المثيرة لـ ويليام " ديمر "، مراهق يعيش على أمل أن يسير على خطى والده، مطارد العاصفة الأسطوري Bill Brody الذي قُتل أثناء إحدى العواصف، وبالتالى تحول إرث والده إلى شركة سياحية يديرها المالك الجشع والمتهور زين روجرز (بالدوين).

وذلك بعد أن هرب ويليام من المنزل، وتعاون مع شريك والده القديم روي (أولريش) ودخل عالم مطاردة العواصف، لكن الأعاصير أصبحت أكبر، بينما كانت والدته (Heche) تبحث بقلق عن ابنها، انضمت إليها زميلته (جوردان كريستين سيمون) على أمل حماية ويليام بينما يقود Zane المجموعة في أعماق أعين أخطر خلية خارقة على الإطلاق، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".