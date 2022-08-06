بعد اشتعال سيارتها.. إصابة آن هاش بجروح خطيرة (تعرف على تفاصيل الحادث)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تعرضت الفنانة العالمية آن هاش، لحادث سير بسيارتها، أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة نتيجة اصطدام السيارة التي كانت تقودها بمنزل في لوس أنجلوس، وهو ما تسبب في اشتعال النيران بسيارتها.

ووفقا لموقع "سكاي نيوز"، تشير التقارير المحلية إلى أن الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا، أصيبت بحروق، إثر النيران الشديدة التي اندلعت بسيارتها، والتي ظهرت مُدمرة تماما في مكان الحادث.

وتسبب الحادث في اندلاع حريق كبير داخل مبنى، واستغرق 59 من رجال الإطفاء 65 دقيقة للوصول وحصر وإطفاء النيران الهائلة داخل المبنى المتضرر بشدة، ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، تم العثور على امرأة داخل السيارة وتم نقلها إلى المستشفى. وبينما أصبح المبنى الآن "غير صالح للسكن"، لم يصب صاحب المنزل بأذى.

يذكر أن، الممثلة آن هاش، تشارك في بطولة فيلم "المغامرات والكوارث الطبيعية Supercell " أمام أليك بالدوين، وهو من إخراج هربرت جيمس وينترسترن، وسيناريو وينترستيرن وآنا إليزابيث جيمس، وذلك وفقا لموقع "deadline".