أحدث ظهور لـ مي عمر في الصيف.. والجمهور يُعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها بإطلالة صيفية، عبر السوشيال ميديا.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: "ست الحسن"، "جميلة الجميلات"، "جميلة جدا"، "أحبك"، "قمر منور ما شاء الله عليكي"، "أجمد واحدة من غير مجهود"، "إيه الجمال ده يا ميوش".

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل "رانيا وسكينة"، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما تشارك مي عمر في 3 أفلام، وهي: "تحت تهديد السلاح"، "العميل صفر"، "بضع ساعات".