بـ "الزغاريد".. بدرية طلبة تهنئ طلاب الثانوية العامة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة بدرية طلبة طلاب الثانوية العامة بالتزامن مع ظهور النتيجة، اليوم.

ونشرت بدرية مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت وهي تزغرد، وقالت: "مليون مبروك، لكل اللي نجحوا النهاردة في الثانوية العامة، واللي محالفهمش الحظ نقول لهم هارد لك، الأيام جاية كتير والعمر لسه طويل".

وأضافت: "يا حبيبة قلبي يا ولية الأمر ويا ولي الأمر إيه الفايدة إن ابنك ينجح ويحصله حاجة، وجوده جنبك كدا بالدنيا وفي فرصة جاية بإذن الله دا للي محالفهمش الحظ، تتعوض لسه العمر جاي والحياة قدامكوا طويلة، أوعوا تزعلوا واللي نجحوا مليون مبروك".

وعلقت بدرية طلبة: "مليون مبروك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة فيلم "تماسيح النيل"، وهو من بطولة: بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هنادي مهنا، سليمان عيد، محمد جمعة، دينا محسن (ويزو)، سوزان نجم الدين، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.