رانيا يوسف ترقص في الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو، على خاصية "القصص القصيرة"، بحسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي ترقص على إحدى الأغاني الأجنبية، خلال تواجدها في مدينة الجونة بالغردقة.

جدير بالذكر أن رانيا يوسف عُرض لها مؤخرًا مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

كما شاركت رانيا يوسف في الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبدالرسول.