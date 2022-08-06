عقب إعلان النتائج.. مصطفى حجاج يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان مصطفى حجاج، رسالة لطلاب الثانوية العامة، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 -2022.

وكتب حجاج، عبر حسابه على تويتر: "مهما كان مجموعكم.. احنا فخورين بيكم، الثانوية العامة 2022 ".

وطرح مصطفى حجاج، مؤخرا أغنية "حب مين" من ألبوم "يا باي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "حب مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماستر وتسجيل هاني محروس.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم السبت، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.