نقابة المهن التمثيلية تتقدم بـ المواساة والتعازي لـ الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانًا تتقدم فيه بالمواساة والتعازي لـ الشعب الفلسطيني بعد تعرضهم لاعتداءات وهجمات شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان الذي نشرته على موقع "فيسبوك": "بسم الجموع المؤمنة بالحرية من فناني مصر يدين مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية الاعتداءات الغاشمة والهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل من كل الأعمار بقطاع غزة ويتقدم بخالص المواساة والتعازي للشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف البيان: "كما يؤكد مجلس نقابة المهن التمثيلية تأييده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ويوجه نداء للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ضد جرائم قوات الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، عاشت فلسطين وعاش الشعب الفلسطيني".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن طائرات إسرائيلية بدون طيار شاركت في العملية العسكرية على غزة، وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن استهداف القياديين سيتواصل.

وأعلن الجيش الاحتلال السبت اعتقال 20 عنصرا من حركة الجهاد في الضفة الغربية.