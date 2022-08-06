سمية الخشاب تهنئ الناجحين بالثانوية وتوجه رسالة لهؤلاء: "مش نهاية العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأت الفنانة سمية الخشاب الناجحين في الثانوية العامة، بعد ظهور النتيجة اليوم 6 أغسطس، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت سمية "ألف مبروك للناجحين ويا رب تتقبلوا في الجامعات اللي نفسكو فيها واللي مجابش المجموع اللي هو عايزه السنة دي بقوله ولا يهمك مش نهاية العالم، ادخل الكلية اللي يجيبها مجموعك واثبت نفسك فيها ولسة قدامك فرصة تانية وتالتة، وركز في اللي جاي وربنا يوفقكم كلكم حبايبي".

جدير بالذكر أن سمية الخشاب شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وقدمت شخصية حلاوتهم، العمل من بطولة محمد رمضان، هبة مجدي، سيد رجب.