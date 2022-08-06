هل يقدم أحمد حلمي جزء ثان من "كده رضا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد حلمي عن تحضيره للجزء الثاني من فيلم "كده رضا"، وذلك في رده على أحد متابعيه عبر موقع "انستجرام".

كتب أحد المتابعين تعليقا لـ حلمي على فيديو نشره بموقع انستجرام، قائلا "حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء تاني من كده رضا"، ورد الأخير "هيحصل ناس كتير جدا سألوني وهنلبي رغباتهم أكيد.. الفيلم بيتكتب دلوقتي".

ولاقى إعلان حلمي ترحيب شديد من جمهوره، وعبروا عن سعادتهم وانتظارهم للجزء الثاني، كما كشف آخرون عن رغبتهم في وجود أجزاء من أعمال أخرى، ومن بين التعليقات: "ده خبر جميل جدا، "آسف على الازعاج لازم منه جزء تاني، وهيبقى فيلم فيه قصص وتحولات وحوار دسم"، "أجمل فكرة في الكون"، "أحلى خبر واحنا في الانتظار"، "وعسل اسود"، "هو ده الكلام، متغيبش كتير عننا أفلامك حلوة زيك وبتعجب كل الأعمار"، "آه عايزين سمسم يتجوز وبيبو يتابع صلاح طول الوقت والبرنس يشتغل في محل سوشي"، "وإكس لارج كمان والنبي يا حلمي وظرف طارق ياريت"، "طب ركز بقي كويس عشان هيتقارن بالجزء الأول و ده هيبقى خطر".

"كده رضا" تم عرضه في 2007، تأليف أحمد فهمي، إخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، ولطفي لبيب.