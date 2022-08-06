فنانة مصرية شهيرة تكشف تعرضها للسرقة : ” قهرني وخد شقايا “

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 03:54 مساءً - كشفت الفنانة ” ميار الببلاوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تعرضها لحادث سرقة يوم الخميس الماضي .
فكتبت ميار الببلاوي في منشورها : ” اتسرق مني مبلغ كبير بالنسبالي .. والكارثة معرفش فين وإزاي اختفى، الطريقة عجيبة أوي ” .
وتابعت : ” عارفة إنكم هتقولولي فداكي، لكن بالله عليكم تدعولي على اللي قهرني كده النهاردة ونكد عليا وخد شقايا ورزق إبني بالسرقة والحرام ” .
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