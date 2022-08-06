” ببطن مكشوف ” .. نادية الجندي تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الشبابية في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 03:54 مساءً - نشرت الفنانة ” نادية الجندي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بالساحل الشمالي لقضاء أجازتها الصيفية .

وظهرت نادية الجندي في الصور التي تم التقاطها بعدسة المصور ” محمود رؤوف ” بإطلالة شبابية من أمام البحر اعتمدت بها على ارتداء بنطلون واسع وتوب قصير كشف عن بطنها .

وأرفقت الفنانة نادية الجندي الصور بتعليق جاء فيه : ” صباح الورد والفل والجمال .. جلسة تصوير الصيف الجديدة يارب تعجبكم ” .