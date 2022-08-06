كتب امير فتحي في السبت 6 أغسطس 2022 03:54 مساءً - نشرت الفنانة ” نادية الجندي ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أثناء تواجدها بالساحل الشمالي لقضاء أجازتها الصيفية .
وظهرت نادية الجندي في الصور التي تم التقاطها بعدسة المصور ” محمود رؤوف ” بإطلالة شبابية من أمام البحر اعتمدت بها على ارتداء بنطلون واسع وتوب قصير كشف عن بطنها .
وأرفقت الفنانة نادية الجندي الصور بتعليق جاء فيه : ” صباح الورد والفل والجمال .. جلسة تصوير الصيف الجديدة يارب تعجبكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” ببطن مكشوف ” .. نادية الجندي تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الشبابية في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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