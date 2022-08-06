شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بحبك" بطولة تامر حسنى يضيف 471 ألف جنيه لإيراداته ليلة أمس الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى إلى 44 مليونا ونصف المليون جنيه فى مصر بعد شهر عرض، حيث حصد أمس الجمعة إيرادات بلغت 471,537 ألف جنيه، كما حقق الفيلم إيرادات غير مسبوقة فى دول الخليج وأمريكا ولندن وكندا، محققًا نصف مليار جنيه.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

ويعرض بجانب "بحبك" فى السينمات "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، و"عمهم" بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، باسم سمرة، سيد رجب، أحمد خالد صالح، رياض الخولى وضيفة الشرف أيتن عامر، و"تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز.

وقدم تامر حسنى العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، وشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.